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Петржела не сомневается в чемпионстве «Зенита», несмотря на ничью в матче с «Крыльями Советов»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат матча 21-го тура тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«Одна ничья ничего не значит! Может быть, сейчас будет больше игр, в которых питерцы не смогут взять три очка. Ничего не поменялось: все равно «Зенит» — чемпион! Удаление в конце? Ничего страшного. Они просто не привыкли к тому, что не могут выиграть. Нужно учиться переламывать матчи в свою сторону», — приводит слова Петржела «Чемпионат».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 21 матче. На втором месте «Динамо» с 42 очками на счету. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (39 очков).

В следующем матче, 19 марта, питерская команды сыграет дома с тульским «Арсеналом».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4636545-petrzhela-ne-somnevaetsya-v-chempionstve-zenita-nesmotrya-na-nichyu-v-matche-s-krylyami.html
Властимил Петржела
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
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Артем Дзюба

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