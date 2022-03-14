Петржела не сомневается в чемпионстве «Зенита», несмотря на ничью в матче с «Крыльями Советов»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат матча 21-го тура тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«Одна ничья ничего не значит! Может быть, сейчас будет больше игр, в которых питерцы не смогут взять три очка. Ничего не поменялось: все равно «Зенит» — чемпион! Удаление в конце? Ничего страшного. Они просто не привыкли к тому, что не могут выиграть. Нужно учиться переламывать матчи в свою сторону», — приводит слова Петржела «Чемпионат».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 21 матче. На втором месте «Динамо» с 42 очками на счету. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (39 очков).

В следующем матче, 19 марта, питерская команды сыграет дома с тульским «Арсеналом».