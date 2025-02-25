Карпин сделал заявление об уходе из «Ростова»

Валерий Карпин прокомментировал уход с поста главного тренера «Ростова».

«Это решение далось нам очень нелегко, ведь за время, проведенное здесь, и клуб, и сам город стали для меня по-настоящему родными!

В настоящее время ситуация складывается таким образом, что мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны — сборной России», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.

Тренер поблагодарил руководство «Ростова» за поддержку и доверие, игроков — за самоотдачу и желание расти, тренерский штаб и персонал — за профессионализм.

«Но особая благодарность вам, нашим болельщикам. Ваша вера в команду, ваша поддержка всегда вдохновляли нас бороться до финального свистка», — сказал Карпин.

56-летний специалист возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России. До этого Карпин также тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак».

«Ростов» занимает седьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах. 2 марта «Ростов» примет московское «Динамо» в 19-м туре чемпионата.