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«Урал» — «Ротор»: Бикфалви открыл счет

13:45
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Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви открыл счет в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» — 1:0.

33-летний румын забил шестой гол в чемпионате России-2020/21, поразив ворота Йосипа Чондрича на 83-й минуте встречи.

В сезоне-2020/21 Бикфалви провел 19 матчей за «Урал» во всех турнирах, на его счету 9 голов и 2 результативных передачи.

Урал — Ротор

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