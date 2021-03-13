«Урал» — «Ротор»: Бикфалви открыл счет
Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви открыл счет в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» — 1:0.
33-летний румын забил шестой гол в чемпионате России-2020/21, поразив ворота Йосипа Чондрича на 83-й минуте встречи.
В сезоне-2020/21 Бикфалви провел 19 матчей за «Урал» во всех турнирах, на его счету 9 голов и 2 результативных передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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