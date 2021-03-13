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«Урал» обыграл «Ротор» благодаря голу Бикфалви

13:53
13 марта 2021 года. Екатеринбург. Стадион «Центральный». «Урал» — «Ротор» — 1:0. Нападающий хозяев Павел Погребняк в окружении соперников. Фото ФК Урал
13 марта 2021 года. Екатеринбург. Стадион «Центральный». «Урал» — «Ротор» — 1:0. Нападающий хозяев Павел Погребняк в окружении соперников. Фото ФК Урал
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«Урал» обыграл «Ротор» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 1:0.

Единственный гол на 83-й минуте встречи забил Эрик Бикфалви, пропускавший предыдущий матч из-за повреждения.

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Центральный». Обслуживал игру Михаил Вилков.

«Урал» (26 очков) и «Ротор» (18 очков) занимают 12-е и 13-е места соответственно.

В следующем матче «Урал» сыграет со «Спартаком» (18 марта), а «Ротор» — с «Ростовом» (17 марта).

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Ротор» (Волгоград) — 1:0 (0:0)

Гол: Бикфалви, 83.

«Урал»: Годзюр, Страндберг, Герасимов, Кулаков, Егорычев (Евсеев, 80), Калинин, Эль-Кабир (Гаджимурадов, 68), Мишкич (Подберезкин, 80), Аугустыняк, Погребняк (Панюков, 63), Бикфалви.

«Ротор»: Чондрич, Байрыев (Арабидзе, 87), Кверквелия, Шомко, Кожемякин, Песегов, Жигулев (Муллин, 87), Кипиани (Фламарион, 40), Маевский, Макаров, Понсе.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Ширяев (Ставрополь), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Кукуляк (Калуга). Мурашов (Москва).

13 марта. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Урал — Ротор

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