«Ростов» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вахании

«Ростов» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку защитнику Илье Вахании, полученную в матче 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:3). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Вахания получил прямую красную карточку на 90+5-й минуте встречи за лишение явной возможности забить гол.

«Ростов» после 19-го тура занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ (21 очко).

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