ЭСК РФС рассмотрит эпизод с отмененным голом «Балтики» в матче против «Зенита»

«Балтика» обратилась в КДК РФС с просьбой рассмотреть отмену взятия ворот за 75-й минуте матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

На 75-й минуте после вмешательства ВАР главный арбитр Алексей Сухой отменил гол защитника калининградцев Кевина Андраде из-за положения вне игры.

«Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Балтики» 35 очков и пятая строчка.

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