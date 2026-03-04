ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода по матчу «Оренбург» — «Акрон»

ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода по матчу 19-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Акроном» (2:0). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Акрон» попросил комиссию рассмотреть отмену гола нападающего Артема Дзюбы на 36-й минуте и эпизоды с неназначенными пенальти в ворота «Оренбурга» на 66-й, 74-й и 76-й минутах.

«Акрон» после 19-го тура занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

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