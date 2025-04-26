«Ростов» — «Локомотив»: Карасев ошибочно не удалил Сарвели

На 85-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Ростов» — «Локомотив» (1:1) судья Сергей Карасев зафиксировал фол Владислава Сарвели, но ошибочно не удалил его.

В том моменте железнодорожник прыгнул в направлении Даниила Шанталия и ударил его шипами в опорную левую ногу.

Все критерии для показа красной карточки присутствовали. Однако рефери ее не применил, а видеоассистенты Евгений Буланов и Роман Галимов провели проверку, но не вмешались.