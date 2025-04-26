Ари уверен в чемпионстве «Спартака» в случае победы над ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» Ари поделился с «СЭ» мнением о шансах красно-белых на борьбу за чемпионство и победу в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Спартаку» нужно побеждать сегодня. Если сегодня победят, то шансы на чемпионство есть. 90 процентов, что они станут чемпионами, если сегодня обыграют армейцев», — сказал Ари «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в субботу, 26 апреля и начнется в 19.30 (мск).

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками, ЦСКА идет на четвертой строчке с 48 очками. Красно-белые отстают от лидирующего «Краснодара» на 8 очков, красно-синие — на 10.