В ЦСКА надеются, что Дивеев будет доступен в ближайшее время

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал отсутствие защитника Игоря Дивеева в заявке на матч против «Спартака» в 26-м туре РПЛ.

Ранее агент футболиста Олег Еремин рассказал «СЭ», что Дивеев из-за травмы пропустит игру со «Спартаком».

«Сегодня по медицинским показаниям для тренерского штаба недоступен Игорь Дивеев, у которого есть проблемы со здоровьем. В нашей команде никогда не рискуют с испытанием здоровья. Динамически наблюдаем, смотрим. Надеемся, что в ближайшее время Игорь будет доступен», — сказал Безуглов.

ЦСКА на выезде сыграет со «Спартаком» в субботу, 26 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.