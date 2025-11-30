Гендиректор «Балтики» Измайлов о победе над «Спартаком»: «В Калининграде был настоящий праздник»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал «СЭ» об эмоциях после победы команды над «Спартаком» (2:0) в 17-м туре РПЛ.

«Эмоции могут быть только положительными после такой победы над «Спартаком», дома, при почти 20 тысячах зрителей. Можно сказать, что в Калининграде вчера был настоящий праздник», — сказал Измайлов «СЭ».

«Балтика» (32 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Спартак» (28) идет шестым в турнирной таблице.