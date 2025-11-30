«Ростов» — «Локомотив»: Баринов открыл счет

«Локомотив» вышел вперед в матче против «Ростова» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

На 3-й минуте забил Дмитрий Баринов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.