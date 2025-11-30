«Ростов» — «Локомотив»: Вахания сравнял счет

«Ростов» сравнял счет в матче против «Локомотива» в 17-м туре РПЛ — 1:1.

На 21-й минуте отличился Илья Вахания.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.