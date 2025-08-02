«Крылья Советов» разгромили «Ростов», Раков оформил дубль и отдал голевую передачу

«Крылья Советов» на выезде победили «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ — 4:1.

Дубль у самарцев оформил Вадим Раков. 20-летний нападающий, арендованный у «Локомотива», открыл счет на 11-й минуте и забил третий мяч своей команды на 74-й. Еще по голу самарцев в активе Сергея Божина (56-я минута) и Максима Витюгова (84-я).

Единственный мяч ростовчан на 66-й минуте забил Егор Голенков.

«Крылья Советов» (7 очков) одержали вторую победу подряд и возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (0) потерпел третье поражение на старте сезона и идет 14-м в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на своем поле примут «Балтику». Игра пройдет 9 августа. Ростовчане 10 августа дома сыграют с «Пари НН».