«Крылья Советов» разгромили «Ростов», Раков оформил дубль и отдал голевую передачу
«Крылья Советов» на выезде победили «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ — 4:1.
Дубль у самарцев оформил Вадим Раков. 20-летний нападающий, арендованный у «Локомотива», открыл счет на 11-й минуте и забил третий мяч своей команды на 74-й. Еще по голу самарцев в активе Сергея Божина (56-я минута) и Максима Витюгова (84-я).
Единственный мяч ростовчан на 66-й минуте забил Егор Голенков.
«Крылья Советов» (7 очков) одержали вторую победу подряд и возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (0) потерпел третье поражение на старте сезона и идет 14-м в турнирной таблице.
В следующем туре самарцы на своем поле примут «Балтику». Игра пройдет 9 августа. Ростовчане 10 августа дома сыграют с «Пари НН».
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|
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|15
|
2
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|4
|0
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|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
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|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
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|5
|1
|1
|3
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|4
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14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
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|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
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|5
|0
|2
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|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0
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