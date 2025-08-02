«Зенит» — ЦСКА: прогнозы на матч 3-го тура РПЛ

«Зенит» и ЦСКА встретятся в третьем туре РПЛ 3 августа

«Зенит» примет ЦСКА в матче 3-го тура РПЛ на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 3 августа. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Прогнозы на матч от экспертов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает победу «Зенита» наиболее вероятным исходом: «Армейцы вряд ли в Питере закроются, а игра будет на встречных курсах. И это облегчит задачу «Зениту». Петербуржцы постараются давить высоким прессингом — и выиграют с разницей в один мяч». («РБ Спорт»)

Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов рассчитывает на победу невского клуба: «Зенит», наверное, фаворит, если еще Луис Энрике поправится. «Зенит» дома, полные трибуны». («РБ Спорт»).

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ждет интересный матч: «Очень интересный матч. ЦСКА будет стараться, но, думаю, «Зенит» возьмет свое». («СЭ»)

Телеведущий Александр Яковлев в конкурсе прогнозистов «СЭ» спрогнозировал игру с большим количеством голов и победой сине-бело-голубых со счетом 3:2: «Самая богатая команда нашего чемпионата одержит победу в этом матче».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают фаворитом хозяев: котировка на победу «Зенита» — 1.70, а ЦСКА — 5.00. Ничья оценивается как 3.80.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.