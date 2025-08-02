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«Зенит» — ЦСКА: прогнозы на матч 3-го тура РПЛ

«Зенит» и ЦСКА встретятся в третьем туре РПЛ 3 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» примет ЦСКА в матче 3-го тура РПЛ на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 3 августа. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
03 августа 2025, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
ЦСКА

Прогнозы на матч от экспертов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает победу «Зенита» наиболее вероятным исходом: «Армейцы вряд ли в Питере закроются, а игра будет на встречных курсах. И это облегчит задачу «Зениту». Петербуржцы постараются давить высоким прессингом — и выиграют с разницей в один мяч». («РБ Спорт»)

Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов рассчитывает на победу невского клуба: «Зенит», наверное, фаворит, если еще Луис Энрике поправится. «Зенит» дома, полные трибуны». («РБ Спорт»).

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ждет интересный матч: «Очень интересный матч. ЦСКА будет стараться, но, думаю, «Зенит» возьмет свое». («СЭ»)

Телеведущий Александр Яковлев в конкурсе прогнозистов «СЭ» спрогнозировал игру с большим количеством голов и победой сине-бело-голубых со счетом 3:2: «Самая богатая команда нашего чемпионата одержит победу в этом матче».

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Зенит» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают фаворитом хозяев: котировка на победу «Зенита» — 1.70, а ЦСКА — 5.00. Ничья оценивается как 3.80.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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