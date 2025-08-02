«Зенит» — ЦСКА: прогнозы на матч 3-го тура РПЛ
«Зенит» примет ЦСКА в матче 3-го тура РПЛ на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 3 августа. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.
Прогнозы на матч от экспертов
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает победу «Зенита» наиболее вероятным исходом: «Армейцы вряд ли в Питере закроются, а игра будет на встречных курсах. И это облегчит задачу «Зениту». Петербуржцы постараются давить высоким прессингом — и выиграют с разницей в один мяч». («РБ Спорт»)
Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов рассчитывает на победу невского клуба: «Зенит», наверное, фаворит, если еще Луис Энрике поправится. «Зенит» дома, полные трибуны». («РБ Спорт»).
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ждет интересный матч: «Очень интересный матч. ЦСКА будет стараться, но, думаю, «Зенит» возьмет свое». («СЭ»)
Телеведущий Александр Яковлев в конкурсе прогнозистов «СЭ» спрогнозировал игру с большим количеством голов и победой сине-бело-голубых со счетом 3:2: «Самая богатая команда нашего чемпионата одержит победу в этом матче».
Коэффициенты букмекеров
Букмекеры считают фаворитом хозяев: котировка на победу «Зенита» — 1.70, а ЦСКА — 5.00. Ничья оценивается как 3.80.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0