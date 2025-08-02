«Ростов» — «Крылья Советов»: Витюгов довел счет до разгромного

«Крылья Советов» забили четвертый мяч в ворота «Ростова» в матче 3-го тура РПЛ — 4:1.

На 84-й минуте отличился Максим Витюгов.