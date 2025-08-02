«Ростов» — «Крылья Советов»: Раков оформил дубль

«Крылья Советов» забили третий мяч в ворота «Ростова» в матче 3-го тура РПЛ — 3:1.

На 75-й минуте отличился Вадим Раков. 20-летний нападающий оформил дубль. Ранее он открыл счет на 11-й минуте. С 4 голами форвард лидирует в гонке бомбардиров РПЛ текущего сезона.