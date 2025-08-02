«Ростов» — «Крылья Советов»: хозяева остались в меньшинстве

«Ростов» остался в меньшинстве в матче против «Крыльев Советов» в 3-м туре РПЛ.

На 76-й минуте при счете 1:3 в пользу самарцев вторую желтую карточку получил защитник ростовчан Виктор Мелехин.