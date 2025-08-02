«Пари НН» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы

«Пари НН» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ. Игра начнется в 20.30 мск.

«Пари НН»: Медведев, Карич, Фаринья, Александров, Кастильо, Тичич, Майга, Олусегун, Лесовой, Грулев, Боселли.

Запасные: Генералов, Лукьянов, Шнапцев, Каккоев. Крашевский, Ермаков, Сефас, Бреславцев, Ивлев, Карапузов, Весино.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев.

Запасные: Веселов, Лантратов, Ньямси, Рамирес, Погостнов, Фассон, Годяев, Салтыков, Комличенко, Пиняев. Сарвели, Мялковский.