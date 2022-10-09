«Ростов» — «Краснодар»: Кордоба забил гол после прохода Сперцяна и передачи Сафонова

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил гол в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова».

Он увеличил преимущество гостей в первом тайме — 2:0.

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов ввел мяч в игру, полузащитник Эдуард Сперцян протащил мяч и отдал пас на Кордобу, который использовал свой шанс.

Напомним, что «быки» открыли счет уже на 9-й секунде встречи, когда отличился нападающий Оленкуле Олусегун.