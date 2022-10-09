«Ростов» — «Краснодар»: Кордоба забил гол после прохода Сперцяна и передачи Сафонова
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил гол в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова».
Он увеличил преимущество гостей в первом тайме — 2:0.
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов ввел мяч в игру, полузащитник Эдуард Сперцян протащил мяч и отдал пас на Кордобу, который использовал свой шанс.
Напомним, что «быки» открыли счет уже на 9-й секунде встречи, когда отличился нападающий Оленкуле Олусегун.
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|
Факел – Ростов
|- : -
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Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
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|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
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|23.10
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|
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|
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|24.10
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