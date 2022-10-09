«Оренбург» — «Ахмат»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ

«Ахмат» уступил «Оренбургу» в матче 12-го тура чемпионата России — 1:2.

В составе победителей голы забили Владимир Сычевой и Тимур Аюпов. У гостей отличился Мохамед Конате.

«Оренбург» не проигрывает на протяжении трех подряд матчей и поднялся на седьмую строчку, набрав 18 очков.

«Ахмат» с 17 очками опустился на восьмое место в турнирной таблице.