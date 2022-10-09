Олусегун установил рекорд РПЛ, забив на 9-й секунде

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун открыл счет на 9-й секунде матча 12-го тура РПЛ против «Ростова». 20-летний нигериец повторил рекорд чемпионата России.

Ранее так мало времени на точный удар тратил только форвард «Шинника» Алексей Бычков в матче против «Ротора» в августе 1999 года.

На 10-й секунде забивал нападающий «Спартака» Эммануэл Эменике в ворота «Алании» в первом туре сезона-2012/13. На протяжении 10 лет этот результат был рекордным для РПЛ.