«Торпедо» — «Нижний Новгород»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ

«Торпедо» сыграло вничью с «Нижним Новгородом» в домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги — 0:0.

«Торпедо» с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, «Нижний Новгород» (13 очков) идет на десятой позиции.

В следующем матче черно-белые примут «Локомотив» 15 октября, «Нижний» на следующий день дома сыграет с «Зенитом».