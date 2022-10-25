«Ростов» интересуется Суторминым. Трансфер может состояться уже зимой

Как стало известно «СЭ», «Ростов» планирует сделать предложение «Зениту» о трансфере полузащитника Алексея Сутормина в зимнее окно.

Игрок недоволен своим положением в команде, в частности, игровым временем, которое ему предоставляется. В переходе игрока в «Ростов» лично заинтересован главный тренер Валерий Карпин.

С сентября футболист сыграл в чемпионате России 15 минут в матчах против «Ростова» и «Нижнего Новгорода».

После 14-го тура РПЛ «Зенит» лидирует в РПЛ с 36 очками.