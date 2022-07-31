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Енин о матче с «Крыльями Советов»: «Цель «Торпедо» — набирать очки в каждой игре»

Енин заявил, что цель «Торпедо» — набирать очки в каждой игре
Алексей Еремин
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Полузащитник «Торпедо» Иван Енин прокомментировал результат в матче 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«В первом тайме мы сыграли очень достойно: контролировали мяч, в нужные для нас моменты отдавали его сопернику и выбегали в контратаки. Второй тайм начали неплохо, но потом начали подсаживаться, с чем это связано, не знаю. В принципе, мы идем к свои целям, а именно — набирать очки в каждой игре. Очень хотим прочувствовать радостные эмоции — сейчас они нужны нам как никогда», — приводит слова Енина пресс-служба «Торпедо».

«Торпедо» набрало первое очко в сезоне РПЛ-2022/23 и занимает 15-е место. В следующем туре московская команда дома сыграет с «Химками» (7 августа, 15:00 мск).

Источник: https://torpedo.ru/news/44285/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Торпедо (Москва)
Иван Енин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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