Полузащитник «Торпедо» Иван Енин прокомментировал результат в матче 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«В первом тайме мы сыграли очень достойно: контролировали мяч, в нужные для нас моменты отдавали его сопернику и выбегали в контратаки. Второй тайм начали неплохо, но потом начали подсаживаться, с чем это связано, не знаю. В принципе, мы идем к свои целям, а именно — набирать очки в каждой игре. Очень хотим прочувствовать радостные эмоции — сейчас они нужны нам как никогда», — приводит слова Енина пресс-служба «Торпедо».

«Торпедо» набрало первое очко в сезоне РПЛ-2022/23 и занимает 15-е место. В следующем туре московская команда дома сыграет с «Химками» (7 августа, 15:00 мск).