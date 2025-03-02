Скопинцев: «Сейчас уже нет клубных пристрастий среди футболистов»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал клубные пристрастия футболистов.

«Сейчас уже нет клубных пристрастий: говорить, что ты предан лишь одному клубу, — это бред! Ты можешь быть предан только своей стране и народу. Вы все одной крови, и делить эмблемы между собой — это все предубеждения. Соболев сказал, что он спартаковец до мозга костей, а в итоге перешел в «Зенит»? Так сложилась жизнь. Если его слова кого-то задевают, думаю, самого Соболева это не волнует», — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

28-летний Скопинцев в России выступал за «Ростов», «Балтику», «Краснодар» и «Динамо».