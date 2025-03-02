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2 марта 2025, 18:08

Скопинцев: «Сейчас уже нет клубных пристрастий среди футболистов»

Сергей Ярошенко

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал клубные пристрастия футболистов.

«Сейчас уже нет клубных пристрастий: говорить, что ты предан лишь одному клубу, — это бред! Ты можешь быть предан только своей стране и народу. Вы все одной крови, и делить эмблемы между собой — это все предубеждения. Соболев сказал, что он спартаковец до мозга костей, а в итоге перешел в «Зенит»? Так сложилась жизнь. Если его слова кого-то задевают, думаю, самого Соболева это не волнует», — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

28-летний Скопинцев в России выступал за «Ростов», «Балтику», «Краснодар» и «Динамо».

Источник: РБ Спорт
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Дмитрий Скопинцев
Футбол
РПЛ
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
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