Павлюченко — о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб!»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова форварда «Акрона» Артема Дзюбы о желании вернуться в московский клуб.

«Дзюба знает, что «Спартак» — это великий клуб! Он рос вместе со мной. Мы вместе с ним были. Игроки должны соответствовать этому величию. Сегодня, к сожалению, некоторые футболисты до этого уровня не дотягивают. Однако в этом они не виноваты», — сказал Павлюченко «СЭ».

Дзюба — воспитанник «Спартака». 37-летний форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год. В этом сезоне на счету нападающего 5 голов и 4 голевые передачи в 18 матчах за тольяттинцев. Его контракт с «Акроном» действует до 30 июня 2026 года.

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