«Ростов» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ростов» и «Динамо» сыграют в 21-м туре РПЛ в субботу, 14 марта. Матч в Ростове на «Ростов Арена» начинается в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ростовчан и динамовцев.

Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Динамо» вы можете также изучать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Ростов» — «Динамо» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начинается в 18.10 мск, за пять минут до игры.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В 20 турах чемпионата России «Ростов» набрал 22 очка и занимал 10-е место, у «Динамо» — 27 очков и седьмая строчка в таблице.

Предыдущим соперником ростовчан была «Балтика» (1:1), а динамовцы обыграли ЦСКА (4:1).

«Динамо» одержало три крупные победы в начале 2026 года, последовательно обыграв «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1). Четырех разгромов подряд у динамовцев не было больше 75 лет — с 1950 года, когда москвичи победили бакинский «Нефтяник» (6:0), ереванское «Динамо» (5:0), «Торпедо» (6:2) и «Даугава» (3:0).