Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч против «Спартака»

«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на WINLINE Матч тура РПЛ.

«Зенит»: Денис Адамов, Дуглас Сантос (К), Ваня Дркушич, Нино, Вильмар Барриос, Вендел, Густаво Мантуан, Джон Джон, Педро, Максим Глушенков и Александр Соболев.

«Спартак»: Александр Максименко, Даниил Денисов, Кристофер Ву, Руслан Ливтинов, Игорь Дмитриев, Наиль Умяров, Пабло Солари, Роман Зобнин (К), Кристофер Мартинс, Эсекьель Барко и Маркиньос.

Встреча 21-го тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 16:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

14 марта, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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