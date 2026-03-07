«Ростов» — «Балтика»: видео голов

«Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Балтикой» в матче 20-го тура РПЛ — 1:1.

Игра проходила в Ростове-на-Дону 7 марта.

39-я минута. Брайан Хиль — 0:1

90+4-я минута. Роналдо — 1:1

«Балтика» (36 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Ростов» (22 очка) поднялся на десятую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 16:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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