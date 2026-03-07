«Пари НН» — «Сочи»: матч начался с задержкой из-за проблем с техникой у арбитров

Матч 20-го тура между «Пари НН» и «Сочи» начался с задержкой из-за проблем с техникой у главного арбитра встречи Яна Бобровского.

Судья был вынужден сменить оборудование. В это время команды начали разминаться.

Игра проходит в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене».

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max