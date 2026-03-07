«Пари НН» — «Сочи»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Сочи» на матч 20-го тура РПЛ.

«Пари НН»: Медведев, Шнапцев, Каккоев, Кирш, Карич, Сарфо, Вешнер Тичич, Смелов, Олусегун, Сефас, Бальбоа.

«Сочи»: Дегтев, Волков, Марсело, Солдатенков, Магаль, Крамарич, Кравцов, Васильев, Фуртадо, Игнатов, Ильин.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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