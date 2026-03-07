Гол Роналдо в концовке принес «Ростову» ничью с «Балтикой»

«Балтика» в гостях сыграла вничью с «Ростовом» в матче 20-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 39-й минуте открыл форвард калининградцев Брайан Хиль. Перед этим был отменен гол защитника ростовчан Умара Сако — Василий Казарцев зафиксировал положение вне игры после подсказки ВАР.

На 79-й минуте «Ростов» мог сравнять счет, но Алексей Миронов не реализовал пенальти. Хозяева отыгрались в концовке — на 90+4-й минуте отличился Роналдо.

«Балтика» (36 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Ростов» (22 очка) поднялся на десятую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 16:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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