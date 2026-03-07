Гол Роналдо в концовке принес «Ростову» ничью с «Балтикой»
«Балтика» в гостях сыграла вничью с «Ростовом» в матче 20-го тура РПЛ — 1:1.
Счет на 39-й минуте открыл форвард калининградцев Брайан Хиль. Перед этим был отменен гол защитника ростовчан Умара Сако — Василий Казарцев зафиксировал положение вне игры после подсказки ВАР.
На 79-й минуте «Ростов» мог сравнять счет, но Алексей Миронов не реализовал пенальти. Хозяева отыгрались в концовке — на 90+4-й минуте отличился Роналдо.
«Балтика» (36 очков) занимает пятое место в РПЛ. «Ростов» (22 очка) поднялся на десятую строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица РПЛ
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|0
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|
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|2
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|19
|
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|9
|6
|0
|3
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|18
|
4
|Динамо
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|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
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|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
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|
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|6
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|12-11
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|
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|2
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|11
|
9
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|2
|5
|2
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|
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|2
|4
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|10
|
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|6
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|
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|8
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|8
|
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|9
|1
|4
|4
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|7
|
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|Родина
|9
|1
|2
|6
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|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
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|Факел
|9
|0
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|0 : 0
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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