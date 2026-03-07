«Ростов» — «Балтика»: Роналдо сравнял счет в концовке

«Ростов» сравнял счет в матче против «Балтики» в 20-м туре РПЛ — 1:1.

На 90+4-й минуте забил Роналдо.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 16:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

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