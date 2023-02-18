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Агент Обухова: «К концу сборов игрок будет в оптимальной форме. Он сможет помочь «Оренбургу»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал «СЭ» о подготовке игрока к возобновлению сезона.

«Владимир в нормальном состоянии, работает. Постепенно готовится к возобновлению чемпионата, входит в свою лучшую форму. Не было игровой практики? Он занимался в зале, играл с любителями. Он — профессионал до мозга костей, который постоянно следит за своей формой. Конечно, ему не хватало времени на уровне премьер-лиги. Но он провел сборы, постепенно втягивается. Думаю, к концу тренировочных сборов он будет в оптимальной форме, сможет помочь «Оренбургу», — сказал Пушкин «СЭ».

Обухов был отстранен в июле 2021 года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Отстранение действовало до 2 декабря 2021 года.

В январе 2022 года 30-летний форвард перешел в «Оренбург», за который играл до конца сезона-2021/22. В июне 2022 года из-за апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалификация футболиста была продлена еще на полгода.

Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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