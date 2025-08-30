Медведев: «Уверен, что мою новую должность нельзя назвать футбольной пенсией»

Бывший председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» об уходе со своего поста.

«Уверен, что мою новую должность в «Зените» нельзя назвать футбольной пенсией. Я не думаю, я знаю», — сказал Медведев «СЭ».

В субботу, 30 августа клуб из Санкт-Петербурга объявил об избрании Константина Зырянова на пост председателя правления. Медведев, который занимал этот пост с июля 2023 года, станет советником Зырянова.