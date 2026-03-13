Юран — о пропущенных мячах Максименко: «При чем тут он, если дают возможность в штрафной пробивать по воротам?»

Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» оценил игру вратаря «Спартака» Александра Максименко в сезоне-2025/26.

— Сейчас болельщики и эксперты критикуют Максименко за пропущенные мячи. Вы согласны с тем, что он не в лучшей форме на данный момент?

— Футбол — это коллективный вид спорта или бокс, где один выходишь и бьешься? При чем тут Максименко, если дают возможность в штрафной спокойно пробивать по воротам? Да, где-то мог выручить... Но давайте разберемся, как рождаются эти мячи. Пенальти Максименко разве сам зарабатывает? Или момент с первым и третьим голами «Акрона». Что происходит в штрафной, где защитники? Во вратарской дают пробивать. Это он позволяет такое или оборона? Одно дело, если бы ему забивали с 30 м или он пенальти зарабатывал бы в свои ворота. Тогда можно сказать, что с Максименко что-то не так. Футбол — это коллективный спорт. Все должны работать на максимум, начиная с нападающего.

В этом сезоне Максименко сыграл 21 матч за «Спартак», в которых пропустил 33 гола, в 5 встречах не пропустил мячей.

После 20 туров красно-белые идут на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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