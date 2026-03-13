Егоров исключен из числа судей РПЛ, но остался арбитром ФИФА

По данным «СЭ», футбольный судья Егор Егоров по-прежнему входит в список арбитров ФИФА, допущенных в 2026 году к обслуживанию международных матчей. Хотя он исключен из числа рефери РПЛ.

26 февраля этого года бюро исполкома РФС утвердило в новой редакции список судей и ассистентов РПЛ, которые могут работать во второй части сезона. В нем больше нет Егорова, а также Ивана Сараева, Владислава Целовальникова, Юрия Карпова и Максима Перезвы. Вместо них добавили рефери из первого дивизиона. Но в листе ФИФА нижегородец почему-то остался.

Кстати, в списке судей ФНЛ и видеоарбитров РПЛ в феврале сохранили и Андрея Фисенко. Он также входит в число видеоассистентов ФИФА.