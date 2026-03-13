Юран объяснил неудачную игру «Спартака» в обороне: «Команда не в оптимальном физическом состоянии»

Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» оценил игру «Спартака» в весенней части сезона.

— После рестарта не лучшим образом играет «Спартак». С чем связываете его проблемы в обороне?

— Команда не в оптимальном физическом состоянии. «Спартак» достаточно волнообразно провел матчи: 20 минут включается, потом дает паузу. Это не может не влиять на концентрацию в обороне. Когда игрок не в оптимальном физическом состоянии, конечно, допускаются вот такие ляпы при стандартах, недостаток концентрации. Потому что физические кондиции должны быть за 100 процентов. Взять матч с «Акроном», раньше клуб счет 3:1 не отпускал. Потом довели счет до 3:3... Я связываю это с физикой. Знаю по себе, когда ты не в оптимальном состоянии, то у тебя концентрация нарушается. Где-то не добежал, где-то не проконтролировал игрока в своей штрафной. Это показывает только одно — что есть проблемы.

После 20 туров «Спартак» набрал 35 очков и идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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