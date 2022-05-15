«Урал» — «Рубин»: стартовые составы команд

«Урал» примет на своем поле «Рубин» в рамках 29-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Мишкич, Егорычев, Аугустыняк, Шатов, Подберезкин, Железнов, Бикфалви.

Запасные: Ландаков, Мамин, Динга, Быковский, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев, Абильдгор, Ломовицкий, Кучаев, Самошников, Лисакович, Онугха.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Фаттахов, Апшанцев, Климов, Кузнецов.