Российский композитор, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани о «Зените».

«Это отголоски международных игр «Зенита». Когда они выступают в еврокубках, то, как правило, дальше никуда не идут, оказываются на последнем месте. Сначала — в Лиге чемпионов, потом ничего не добиваются в Лиге Европы», — сказал Пресняков «СЭ».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани в адрес петербургского клуба.

Каттани в выпуске «Коммент. Шоу» заявил, что не знает такой команды, как «Зенит».