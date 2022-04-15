«Динамо» — «Ахмат»: Тимофеев обманул судью — Моро ошибочно получил предупреждение
Моро ошибочно получил предупреждение в матче «Динамо» — «Ахмат»
На 42-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» арбитр Сергей Иванов ошибочно вынес предупреждение динамовцу Николе Моро.
Момент матча «Динамо» — «Ахмат».
Игрок гостей Артем Тимофеев обманул судью, изобразив серьезный фол и показав, что получил удар рукой в голову. Моро коснулся соперника рукой, но контакт оказался незначительным — не было оснований для применения дисциплинарной санкции.
Момент матча «Динамо» — «Ахмат».
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|15.04
|19:30
|
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|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
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|
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|17.04
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Уфа
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|
|
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|
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