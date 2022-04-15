На 42-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Ахмат» арбитр Сергей Иванов ошибочно вынес предупреждение динамовцу Николе Моро.

Момент матча «Динамо» — «Ахмат».

Игрок гостей Артем Тимофеев обманул судью, изобразив серьезный фол и показав, что получил удар рукой в голову. Моро коснулся соперника рукой, но контакт оказался незначительным — не было оснований для применения дисциплинарной санкции.