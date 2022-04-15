«Это команда, которая обыграла «Спартак» 7:1 в сезон столетия». Медведев жестко ответил Каттани на слова о «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани в адрес питерского клуба.

Ранее Каттани в выпуске «Комент Шоу» заявил, что не знает такой команды, как «Зенит».

«Сообщите ему, что это команда, обыгравшая «Спартак» 7:1 в сезон столетия его клуба», — сказал Медведев «СЭ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 24 матчах. «Зенит» лидирует в чемпионате России, имея на счету 52 очка.

Напомним, что в октябре 2021 года питерский клуб дома разгромил московскую команду, которой тогда руководил Руй Витория, со счетом 7:1.

Следующая игра между командами в сезоне РПЛ-2021/22 пройдет 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена».