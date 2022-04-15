Спортивный директор «Спартака» Каттани о «Зените»: «А что это за команда? Я ее не знаю»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил, в чем разница между московским клубом и «Зенитом».

«А что это за команда? Я ее не знаю. Разница в менталитете, это же очевидно. Все дело в психологии. Мы можем говорить про технический уровень сколько угодно, но важен дух победителя. Я пять сезонов отработал в «ПСЖ». За это время «ПСЖ» завоевал 12 трофеев. Конечно, главный трофей они не завоевали, а если его нет, значит они вообще ничего не завоевали. Я приехал сюда, и я точно знаю, что такое менталитет победителя. Это касается не одного игрока, а всего клуба. На мой взгляд, «ПСЖ» ничего не выиграл, но я знаю, что значит менталитет победителя. Во-первых, нужно брать ответственность на себя. Вы проиграли, значит надо приходить в офис не в восемь утра, как обычно, а в 7:30. А сегодня, кстати, я приехал на час позже, приехал в девять, мы ведь победили», — сказал Каттани в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

Спортивный директор московского клуба поделился мнением о том, как можно приобрести менталитет победителя.

«Все просто. «Зенит» был чемпионом последние пять-шесть лет. И у них этот менталитет сам сформировался. Я смотрел их игру с «Ахматом», первые 35 минут. Да у «Ахмата» тоже были возможности, но было видно, что «Ахмат» играет с командой, у которой есть уверенность в победе. И мы должны были над этим работать. Вот и все. Но нигде же нет в Москве магазина, куда я могу пойти и купить менталитет победителя. Он же не продается. Его не купить за деньги. Его нужно прививать. Можно купить игрока, у которого есть такой менталитет. Да, это один из вариантов, но это комплексный процесс, в который должны быть вовлечены все мы», — заявил он.