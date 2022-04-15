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Спортивный директор «Спартака» Каттани о «Зените»: «А что это за команда? Я ее не знаю»

Каттани объяснил, в чем разница между «Спартаком» и «Зенитом»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил, в чем разница между московским клубом и «Зенитом».

«А что это за команда? Я ее не знаю. Разница в менталитете, это же очевидно. Все дело в психологии. Мы можем говорить про технический уровень сколько угодно, но важен дух победителя. Я пять сезонов отработал в «ПСЖ». За это время «ПСЖ» завоевал 12 трофеев. Конечно, главный трофей они не завоевали, а если его нет, значит они вообще ничего не завоевали. Я приехал сюда, и я точно знаю, что такое менталитет победителя. Это касается не одного игрока, а всего клуба. На мой взгляд, «ПСЖ» ничего не выиграл, но я знаю, что значит менталитет победителя. Во-первых, нужно брать ответственность на себя. Вы проиграли, значит надо приходить в офис не в восемь утра, как обычно, а в 7:30. А сегодня, кстати, я приехал на час позже, приехал в девять, мы ведь победили», — сказал Каттани в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

Спортивный директор московского клуба поделился мнением о том, как можно приобрести менталитет победителя.

«Все просто. «Зенит» был чемпионом последние пять-шесть лет. И у них этот менталитет сам сформировался. Я смотрел их игру с «Ахматом», первые 35 минут. Да у «Ахмата» тоже были возможности, но было видно, что «Ахмат» играет с командой, у которой есть уверенность в победе. И мы должны были над этим работать. Вот и все. Но нигде же нет в Москве магазина, куда я могу пойти и купить менталитет победителя. Он же не продается. Его не купить за деньги. Его нужно прививать. Можно купить игрока, у которого есть такой менталитет. Да, это один из вариантов, но это комплексный процесс, в который должны быть вовлечены все мы», — заявил он.

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
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