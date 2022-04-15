Медина, Ушаков и Набабкин пропустят матч ЦСКА против «Уфы»

Футболисты ЦСКА Хесус Медина, Егор Ушаков и Кирилл Набабкин по решению тренерского штаба пропустят матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы», сообщает Telegram-канал армейцев.

«По решению тренерского штаба трое футболистов не полетели в столицу Башкортостана.

Неучастие в игре против «Уфы» Егора Ушакова и Хесуса Медины обусловлено данными, свидетельствующими о неполном восстановлении после предыдущего матча, а у Кирилла Набабкина диагностировано мышечное повреждение, степень тяжести которого будет определена после стартовой терапии», — говорится в сообщении.

Футболисты «Уфы» примут на своем поле ЦСКА 16 апреля.