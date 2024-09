В список судей ФИФА хотят включить Чебана. В этом случае Россия может лишиться одного места

По данным «СЭ», существует вероятность, что в число кандидатов в судьи ФИФА на 2025 год от России наравне с несколькими его коллегами войдет 34-летний Сергей Чебан-младший.

Скорее всего, его имя и фамилию впишут в список, который до 29 сентября включительно нужно отправить в секретариат ФИФА, вместо другого российского судьи. По неподтвержденной информации, Чебаном заменят 39-летнего Артема Любимова.

Если это случится, существует вероятность, что Россия в итоге лишится одного места в листе ФИФА. Ведь включение Чебана будет противоречить известному документу, который легко найти на сайте Международной федерации футбола. Он называется FIFA Regulations on the Nomination and Appointment of FIFA International Match Officials. Это регламент ФИФА, определяющий критерии отбора и утверждения арбитров, допускаемых к обслуживанию международных матчей.

В нем есть стандартный пункт, в котором указано, что предлагаемые кандидаты должны регулярно судить матчи на высшем уровне в своей стране на протяжении как минимум двух лет.

Несложно проверить, что Чебан не отличался такой регулярностью в 2023 и 2024 годах. Его еще можно считать начинающим судьей: в активе Сергея на сегодня только 14 матчей. На 8 из них он работал в 2023-м, на 6 — в 2024-м. Очевидно, что с такими показателями нельзя утверждать, что москвич судил регулярно.

А это, повторим, один из главных критериев для отбора в лист ФИФА. И это нетрудно перепроверить представителям судейского комитета ФИФА. Зачем тогда направлять в Цюрих его данные и рисковать потерей одного из мест, ежегодно выделяемых России?