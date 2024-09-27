Тедеев: «Не ждите, что у нас с Дзюбой закончится конфетно-букетный период»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» рассказал, что в разговоре с ним Станислав Черчесов дал Артему Дзюбе лестную характеристику.

— Леонид Слуцкий не так давно в интервью «СЭ» подчеркнул: «Уверен на 100 процентов: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, сорвет джекпот. Да, он всегда был медленной телегой, но все остальное на месте».

— Леонид Викторович — человек опытный, который хорошо знает Дзюбу. Я спрашивал мнение и Станислава Саламовича Черчесова, который тоже много лестных слов сказал об Артеме. Большое ему за это спасибо: он укрепил мою веру в этого нападающего. Такие маститые специалисты не могут просто так бросать слова на ветер.

— Но есть и скептики, которые считают, что пока Дзюба играет на бешеной мотивации, а вот когда она пропадет, могут начаться проблемы...

— Артем многое сделал для развития футбола. Считаю, всем нам (тренерам, игрокам, экспертам, болельщикам) надо просто желать этому человеку удачи и успеха. Дзюба много радости принес стране. Давайте жить позитивом, а не ждать, когда у меня с ним закончится конфетно-букетный период! У нас его и не было. И не будет. Есть профессиональные отношения, которые и Артему помогают, и команду двигают вперед. Надеюсь, все от этого сотрудничества только выиграют. Повторюсь, Дзюба — достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить.

— Можете привести какую-то одну его шутку, фразу, которая уже стала хитом «Акрона»?

— Артем — человек очень веселый. Хорошо шутить могут только остроумные люди. Дзюба поддерживает высокий эмоциональный уровень в раздевалке и в личном общении. Мне это очень нравится. Но что-то конкретное я вам сейчас не приведу. Есть вещи, которые и в прессе-то не скажешь. (Улыбается.) Самое главное, что все его шутки — с добрым посылом. Он точно никого не обижает, а только поднимает всем настроение.