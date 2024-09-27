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Защитник «Амкала» Имаев: «Не получаю того же эффекта от российского футбола, что и Генич»

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Защитник «Амкала» Руслан Имаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление комментатора Константина Генича о том, что для него любой матч РПЛ сродни оргазму.

«Я РПЛ не так часто смотрю. Я лучше потрачу время на просмотр испанской или английской лиги. Так что могу сказать, что не получаю того же эффекта от российского футбола, что и Генич», — сказал Имаев «СЭ».

Защитник «Амкала» также сказал, сможет ли Генич испытать схожие эмоции от матчей медийных клубов.

«Думаю, да. Он же недавно был тренером «Банки» в невероятном матче (во 2-м туре Кубка Медиалиги против «Rocket Team» — Прим. «СЭ»), который принес ему огромное количество эмоций», — добавил Имаев.

26 сентября «Алания» обыграла в матче Пути регионов FONBET Кубка России выступающий в медиалиге «Амкал» со счетом 1:0.

Денис Сафронов

ФК Амкал
Константин Генич
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