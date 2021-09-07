В «Химках» рассказали о ситуации с трансфером Мирзова из «Спартака»
15:47
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о ситуации с возможным трансфером полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова.
«Пока мы ждем финальных условий трансфера. Надеюсь, уже сегодня все решится. С самим Резиуаном уже общался главный тренер, они на связи», — сказал Терюшков «СЭ».
Ранее «Химки» сделали официальное предложение «Спартаку» по трансферу Мирзова.
В текущем сезоне 28-летний российский футболист провел 6 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,8 миллиона евро.
Читайте также
7
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю