В «Химках» рассказали о ситуации с трансфером Мирзова из «Спартака»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о ситуации с возможным трансфером полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова.

«Пока мы ждем финальных условий трансфера. Надеюсь, уже сегодня все решится. С самим Резиуаном уже общался главный тренер, они на связи», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее «Химки» сделали официальное предложение «Спартаку» по трансферу Мирзова.

В текущем сезоне 28-летний российский футболист провел 6 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,8 миллиона евро.