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В «Химках» рассказали о ситуации с трансфером Мирзова из «Спартака»

15:47
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о ситуации с возможным трансфером полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова.

«Пока мы ждем финальных условий трансфера. Надеюсь, уже сегодня все решится. С самим Резиуаном уже общался главный тренер, они на связи», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее «Химки» сделали официальное предложение «Спартаку» по трансферу Мирзова.

В текущем сезоне 28-летний российский футболист провел 6 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,8 миллиона евро.

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Сергей Федоров все материалы автора

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