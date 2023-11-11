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Судейство

Сегодня, 20:25

Карасев простил Эраковича, Кукуляк — Камилова. Судьи экономят желтые карточки

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
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На 35-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» судья Сергей Карасев не вынес предупреждение зенитовцу Страхине Эраковичу, который с фолом сорвал опасную атаку гостей, сбив Жоау Батчи.

Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции
Скриншот.
Фото Скриншот из трансляции

Для защитника желтая карточка стала бы четвертой в турнире — он получил бы автоматическую дисквалификацию.

Как и Карасев, сэкономил предупреждение Евгений Кукуляк, судивший игру «Локомотив» — «Ахмат» (2:1). На 88-й минуте он не наказал желтой карточкой за грубость Владислава Камилова. В итоге грозненский футболист избежал дисквалификации, он по-прежнему «висит» на карточках.

ФК Зенит
ФК Краснодар
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
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Федор Чалов

ЦСКА

 7
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И К Ж
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Виктор Александров

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 11 1 3
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